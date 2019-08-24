Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman vizyona girecek?
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filmiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Naim Süleymanoğlu’nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatını anlatacak olan filmin tarihi sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman vizyona girecek?
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine özel hazırlanan ikinci tanıtım videosu yayımlandı. Süleymanoğlu'nun yaşamındaki bu nefes nefese yolculuğu konu edinen teaser ayrıca iki yıl önce Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül için de bir saygı duruşu sergiliyor.
Teaserda, başarılı piyanist Fazıl Say’ın bestelediği "İnsan İnsan" adlı eseri de yer alıyor.
Yapım, genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdiğinde sadece kendisi için değil Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için de her şeyi göze alan, Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Ankara'da sonlandığında, Bulgaristan Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımlarının atılmasına sebep olan dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Süleymanoğlu'nun yaşamını ele alıyor.
Genç oyuncu Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'nu canlandırdığı, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenova Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin 25 Ekim 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.
Çekimler Türkiye ve Bulgaristan'da gerçekleştirildi
Film, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla yediden yetmişe Türk halkının büyük bölümünün sevgisini kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye aktarıyor.
Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen yapımın çekimleri, Türkiye'deki sahnelerin ardından Bulgaristan'da devam etti.
Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.
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