Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında büyük ikilem!
Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında içinde bastırdıklarının esiri olmak üzere olan Arzu, çok zor durumda olan Cennet'i kurtarmak için harekete geçecektir. Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında bu durum, her ne kadar iyi niyetle gerçekleşse de, Arzu'nun içerisinde yine de şeytani bazı hesaplaşmalar dönmektedir. İşte, Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgiler
Cennet ile Arzu arasında büyük hesaplaşma ekranlara geliyor. Arzu için zor günler kapıdayken, Cennet'in kaçırılması onda bambaşka hislerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yumuşamaya başlayan kalbi ile yakasını bırakmayan şeytani düşünceleri arasında kalan Arzu, kaçırılan Cennet'i kurtaracak mıdır? İşte, Cennet ile Arzu arasında geçen olayların ekrana geleceği Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU, CENNET'İ KURTARACAK MI?
Yaşadığı onca acıya ve olaylara rağmen belki ölüm en güzel kaçış olacaktır Selim için ama ya Cennet? Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planları? Hepsi için belki de artık çok geçtir… Zaten Kaya da Selim'in ölmesi için fırsat yakalamıştır… Selim yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir…Arzu içinse hayat hem dışarıda hem de hane içinde yaşanılması zor bir hal almaya başlamıştır. Kaya'nın varlığı, yaptıkları, yapacağını bildiği kötülükleri ile nasıl baş edeceğini düşünürken, bir yandan da Özlem'in evlerine gelip yerleşmesi Arzu'yu boğuyordur. Ama Arzu kolay kolay pes etmeyecektir. Özellikle Melisa için daha güçlü duracaktır ama hiç ummadığı bir şey olur. Cennet kaçırılır ve zor durumdadır. Arzu, Cennet'i kurtarmak için giderken 23 yıl boyunca içinde baskıladığı, inkar ettiği her şeyle yüzleşecektir. Hayatını mı yoksa hayatı pahasına Cennet'i mi kurtaracaktır? Bir saniye bile düşünmeden kararını verir Arzu.
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Bir de üzerine Kaya'nın şirkette hak sahibi olması durumu daha da kötüleştirmiştir. Kaya'nın hem şirkete girişi hem de fazlasıyla etraflarında oluşu Selim'i de çok rahatsız ediyordur. Kaya'nın güvenilmez bir adam olduğuna ikna olmuştur ve şimdilik bunu sadece kendisine saklıyordur. Ama gözü de üzerindedir. Tüm bu sertlik içinde Cennet her şeyden habersiz, Selim'in yanında olmaya devam ederken Melisa'nın samimiyetine de inanmıştır. Arzu içinse durum daha da karışıktır. Cennet'in gerçekleri öğrenip öğrenmemesi artık gizlemesi gereken bir şey değildir. Hatta bunu Kaya'ya da söyler. Ama işler çığırından çıkmak üzeredir. Melisa, Cennet'i Arzu ve Kaya ile ilgili bir oyunun içine sokmayı planlamıştır ama tüm planlar Orhan'ın ortaya çıkışıyla alt üst olur. Selim, Orhan'ın öfkesinin hedefi olur ve Orhan tarafından vurulur.
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