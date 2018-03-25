Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında büyük ikilem!

Cennet ile Arzu arasında büyük hesaplaşma ekranlara geliyor. Arzu için zor günler kapıdayken, Cennet'in kaçırılması onda bambaşka hislerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yumuşamaya başlayan kalbi ile yakasını bırakmayan şeytani düşünceleri arasında kalan Arzu, kaçırılan Cennet'i kurtaracak mıdır? İşte, Cennet ile Arzu arasında geçen olayların ekrana geleceği Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU, CENNET'İ KURTARACAK MI?

Yaşadığı onca acıya ve olaylara rağmen belki ölüm en güzel kaçış olacaktır Selim için ama ya Cennet? Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planları? Hepsi için belki de artık çok geçtir… Zaten Kaya da Selim'in ölmesi için fırsat yakalamıştır… Selim yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir…Arzu içinse hayat hem dışarıda hem de hane içinde yaşanılması zor bir hal almaya başlamıştır. Kaya'nın varlığı, yaptıkları, yapacağını bildiği kötülükleri ile nasıl baş edeceğini düşünürken, bir yandan da Özlem'in evlerine gelip yerleşmesi Arzu'yu boğuyordur. Ama Arzu kolay kolay pes etmeyecektir. Özellikle Melisa için daha güçlü duracaktır ama hiç ummadığı bir şey olur. Cennet kaçırılır ve zor durumdadır. Arzu, Cennet'i kurtarmak için giderken 23 yıl boyunca içinde baskıladığı, inkar ettiği her şeyle yüzleşecektir. Hayatını mı yoksa hayatı pahasına Cennet'i mi kurtaracaktır? Bir saniye bile düşünmeden kararını verir Arzu.

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?