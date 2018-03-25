Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında büyük ikilem!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.03.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında büyük ikilem!

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Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında büyük ikilem!

Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında içinde bastırdıklarının esiri olmak üzere olan Arzu, çok zor durumda olan Cennet'i kurtarmak için harekete geçecektir. Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında bu durum, her ne kadar iyi niyetle gerçekleşse de, Arzu'nun içerisinde yine de şeytani bazı hesaplaşmalar dönmektedir. İşte, Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgiler

Cennet ile Arzu arasında büyük hesaplaşma ekranlara geliyor. Arzu için zor günler kapıdayken, Cennet'in kaçırılması onda bambaşka hislerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yumuşamaya başlayan kalbi ile yakasını bırakmayan şeytani düşünceleri arasında kalan Arzu, kaçırılan Cennet'i kurtaracak mıdır? İşte, Cennet ile Arzu arasında geçen olayların ekrana geleceği Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU, CENNET'İ KURTARACAK MI?

Yaşadığı onca acıya ve olaylara rağmen belki ölüm en güzel kaçış olacaktır Selim için ama ya Cennet? Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planları? Hepsi için belki de artık çok geçtir… Zaten Kaya da Selim'in ölmesi için fırsat yakalamıştır… Selim yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir…Arzu içinse hayat hem dışarıda hem de hane içinde yaşanılması zor bir hal almaya başlamıştır. Kaya'nın varlığı, yaptıkları, yapacağını bildiği kötülükleri ile nasıl baş edeceğini düşünürken, bir yandan da Özlem'in evlerine gelip yerleşmesi Arzu'yu boğuyordur. Ama Arzu kolay kolay pes etmeyecektir. Özellikle Melisa için daha güçlü duracaktır ama hiç ummadığı bir şey olur. Cennet kaçırılır ve zor durumdadır. Arzu, Cennet'i kurtarmak için giderken 23 yıl boyunca içinde baskıladığı, inkar ettiği her şeyle yüzleşecektir. Hayatını mı yoksa hayatı pahasına Cennet'i mi kurtaracaktır? Bir saniye bile düşünmeden kararını verir Arzu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Bir de üzerine Kaya'nın şirkette hak sahibi olması durumu daha da kötüleştirmiştir. Kaya'nın hem şirkete girişi hem de fazlasıyla etraflarında oluşu Selim'i de çok rahatsız ediyordur. Kaya'nın güvenilmez bir adam olduğuna ikna olmuştur ve şimdilik bunu sadece kendisine saklıyordur. Ama gözü de üzerindedir. Tüm bu sertlik içinde Cennet her şeyden habersiz, Selim'in yanında olmaya devam ederken Melisa'nın samimiyetine de inanmıştır. Arzu içinse durum daha da karışıktır. Cennet'in gerçekleri öğrenip öğrenmemesi artık gizlemesi gereken bir şey değildir. Hatta bunu Kaya'ya da söyler. Ama işler çığırından çıkmak üzeredir. Melisa, Cennet'i Arzu ve Kaya ile ilgili bir oyunun içine sokmayı planlamıştır ama tüm planlar Orhan'ın ortaya çıkışıyla alt üst olur. Selim, Orhan'ın öfkesinin hedefi olur ve Orhan tarafından vurulur.

 

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