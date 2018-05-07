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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
07.05.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun'

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Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun'

Pazar akşamları ekranlara gelen Cennetin Gözyaşları dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 31. bölümün bitmesinin hemen ardından yayınlanan fragman, yeni bölüme dair pek çok önemli ipucu veriyor. Oldukça hareketli geçecek bölüm öncesi bilgi edinmek isteyen vatandaşlar ise fragmanı sorguluyor. Merakla beklenen fragmana Selim'in söylediği 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?

Cennetin Gözyaşları dizisinin ekranlara gelen son bölümünün hemen ardından 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 32. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde oldukça hareketli dakikaların olacağının sinyalini veren fragmanda, dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Fragmana damga vuran olay ise Selim'in söylediği 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun' sözleri oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları 32. yeni bölüm fragmanı...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 32. BÖLÜM FRAGMANI

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanı...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelen 31. bölümünde, Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir.

Öte yandan, Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!

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