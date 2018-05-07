Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun'
Pazar akşamları ekranlara gelen Cennetin Gözyaşları dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 31. bölümün bitmesinin hemen ardından yayınlanan fragman, yeni bölüme dair pek çok önemli ipucu veriyor. Oldukça hareketli geçecek bölüm öncesi bilgi edinmek isteyen vatandaşlar ise fragmanı sorguluyor. Merakla beklenen fragmana Selim'in söylediği 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?
Cennetin Gözyaşları dizisinin ekranlara gelen son bölümünün hemen ardından 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 32. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde oldukça hareketli dakikaların olacağının sinyalini veren fragmanda, dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Fragmana damga vuran olay ise Selim'in söylediği 'Sen benim sevgimi de beni de hak etmiyorsun' sözleri oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları 32. yeni bölüm fragmanı...
CENNETİN GÖZYAŞLARI 32. BÖLÜM FRAGMANI
İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 32. bölüm fragmanı...
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelen 31. bölümünde, Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir.
Öte yandan, Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!
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