Cennetin Gözyaşları 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

İzleyicilerine her hafta dramatik dakikalar yaşatan dizi Cennetin Gözyaşları, bu hafta 32. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne ait 1. fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni bölüme kısa bir süre kala 2. fragmanda yayınlandı. Oldukça hareketli geçecek bölüm öncesi bilgi edinmek isteyen vatandaşlar ise fragmanı sorguluyor. İşte, Cennetin Gözyaşları 32. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 32. BÖLÜM FRAGMANLARI

Pazar akşamları ekranlara gelen Cennetin Gözyaşları dizisinin 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 32. bölümde, Cennet ve Selim'in hayatı başka bir yere evrilir. Melisa'nın oyununa inanıp Selim'i terk eden Cennet'i bu defa alttan almayacaktır Selim. Her şey tersine dönecektir. Yeni başlangıçlar, yeni ittifaklar. Tüm bunları başlatacak kişi de Arzu'dur.

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Tüm yaşananlar, çekilen acılar, küskünlükler, kızgınlıklar ve kötülükler. Hepsi için bir dur diyecektir Arzu. Hem de öyle bir dur diyecektir ki korkusuz Kaya bile karşısında titreyecektir. Cennet'in, Arzu'ya olan kızgınlığını, kırgınlığı bile geride kalacaktır. Çünkü artık Arzu eskisinden de daha güçlüdür. Anne olarak, bunca kötülüklere göğüs geren mağdur bir kadın olarak yeniden ayağa kalkacaktır. Yeni bir dönem başlıyordur artık.

GEÇEN HAFTA NELR OLMUŞTU?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Gözyaşları'nın geçen hafta yayınlanan 31. bölümünde, Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir. Öte yandan, Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!