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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.05.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 31. bölümünde Melisa ve Cennet kurtulacak mı?

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Cennetin Gözyaşları 31. bölümünde Melisa ve Cennet kurtulacak mı?

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 31. bölümün fragmanında, Melisa ve Cennet kaza yapıyor. İzleyiciler şimdi, Melisa ve Cennet kurtulabilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragman, yeni bölümün çok hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Fragmana damga vuran olay ise Melisa ve Cennet'in kaza yapması oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları dizisinin 6 Mayıs pazar akşamı ekranlara gelecek son bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü yine oldukça hareketli olacak. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanı izlemek isteyen diziseverler, aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cennetin Gözyaşları'nın 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 31. bölümünde Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir. Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Cennetin Gözyaşları dizisinin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen 30. bölümünde, tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir.

Öte yandan, Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.

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