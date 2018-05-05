Cennetin Gözyaşları 31. bölümünde Melisa ve Cennet kurtulacak mı?

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragman, yeni bölümün çok hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Fragmana damga vuran olay ise Melisa ve Cennet'in kaza yapması oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları dizisinin 6 Mayıs pazar akşamı ekranlara gelecek son bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü yine oldukça hareketli olacak. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanı izlemek isteyen diziseverler, aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı...

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Cennetin Gözyaşları'nın 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 31. bölümünde Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir. Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Cennetin Gözyaşları dizisinin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen 30. bölümünde, tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir.

Öte yandan, Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.