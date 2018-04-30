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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.04.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa ve Cennet kaza yapıyor

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Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa ve Cennet kaza yapıyor

Cennetin Gözyaşları dizisinin ekranlara gelen son bölümünün hemen ardından 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 31. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanı izlemek isteyen diziseverler, aramalarını yoğunlaştırdı. Yeni bölümde oldukça hareketli dakikaların olacağının sinyalini veren fragmanda, Cennet ve Melisa'nın bir kaza yaptığı görülüyor. İzleyiciler şimdi, Melisa ve Cennet kurtulabilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 31. bölüm fragmanı, son bölümün yayınlanmasının hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Fragmana damga vuran olay ise Melisa ve Cennetin kaza geçirmesi oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen 30. bölümünde, tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir.

Öte yandan, Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.

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