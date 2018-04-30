Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa ve Cennet kaza yapıyor
Cennetin Gözyaşları dizisinin ekranlara gelen son bölümünün hemen ardından 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 31. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanı izlemek isteyen diziseverler, aramalarını yoğunlaştırdı. Yeni bölümde oldukça hareketli dakikaların olacağının sinyalini veren fragmanda, Cennet ve Melisa'nın bir kaza yaptığı görülüyor. İzleyiciler şimdi, Melisa ve Cennet kurtulabilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?
Pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 31. bölüm fragmanı, son bölümün yayınlanmasının hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Fragmana damga vuran olay ise Melisa ve Cennetin kaza geçirmesi oldu. İşte, Cennetin Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı...
CENNETİN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI
İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. İşte, merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 31. bölüm fragmanı...
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen 30. bölümünde, tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir.
Öte yandan, Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.
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