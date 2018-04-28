Cennetin Gözyaşları 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen Cennet'i benden aldın ben de Melisa'yı senden alıyorum'
Pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 30. bölümüne ait 2. fragman, dizinin yayınlanmasına çok kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölümde oldukça hareketli dakikaların olacağının sinyalini veren fragmana, Kaya'nın Arzu'ya söylediği 'Sen Cennet'i benden aldın ben de Melisa'yı senden alıyorum' sözleri damgasını vurdu. Heyecanla beklenen dizinin 30. bölümüne ait 1. fragman da geçtiğimiz günlerde izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Peki, Cennetin Gözyaşları 30. bölüm 2. fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 30. yeni bölüm fragmanları yayınlanan son bölümünün ardından izleyicilerle paylaşılmaya devam ediyor. İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Dizinin 30. yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanda, Kaya ile Arzu'nun arasında geçen konuşma damgasını vurdu. İşte, Cennetin Gözyaşları 30. yeni bölüm fragmanları…
CENNETİN GÖZYAŞLARI 30. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 30. bölüm fragmanları, dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala yayınlanmaya ve izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. İşte merakla beklenen Cennetin Gözyaşları'nın 30. yeni bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümüne dair kısa bir özet...
Cennetin Gözyaşları'nın 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölümünde, tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir.
Öte yandan, Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sevilen dizini geçen hafta yayınlanan 29. bölümünde, Yirmi üç yıllık sır sonunda ortaya çıkmıştır. Cennet, etrafındaki herkesin kendisinden sakladığı bu sırrı kendi başına öğrenmiş ve bu acı gerçeğin karşısında yıkılmıştır. Tüm hayatı, ailem dediklerinin bile bile susuyor olması karşısında ne yapacağını bilemez haldedir. Elinde ki tek şey hesap sormaktır. Alacağı hiçbir cevap, öğreneceği hiçbir gerçek yeterli olmayacaktır ama başka çaresi de yoktur. Arzu ile yani öz annesi ile en büyük yüzleşmesini yaşar. Bunun kendisine iyi geleceğini, öfkesini bir nebze de olsa döküp rahatlayacağını düşünmüştür ama hiç de düşündüğü gibi olmaz. Tüm bunlar aksine daha da yük olur ruhuna. Bir tek yol vardır kurtulmak için… Cennet de o yolu seçer…
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