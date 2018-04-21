Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriCennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'
GeriTelevizyon Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
21.04.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 29. bölümüne ait 3. fragman, dizinin yayınlanmasına çok kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Arzu'nun söylediği 'İkiniz de benim kızımsınız' sözleri damgasını vurdu. Heyecanla beklenen dizinin 29. bölümüne ait 1. ve 2. fragmanlar da geçtiğimiz günlerde izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Peki, Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanında başka neler var? Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 29. yeni bölüm fragmanları yayınlanan son bölümünün ardından izleyicilerle paylaşılmaya devam ediyor. Seyircilere her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Dizinin 29. yeni bölümü için yayınlanan 3. fragmanda, Arzu'nun söylediği 'İkiniz de benim kızımsınız' sözleri dikkatlerden kaçmıyor. İşte, Cennetin Gözyaşları 29. yeni bölüm fragmanları…

CENNETİN GÖZYAŞLARI 29. BÖLÜM FRAGMANLARI

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 29. bölüm fragmanları, dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala yayınlanmaya ve izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. İşte merakla beklenen Cennetin Gözyaşları'nın 29. yeni bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümüne dair kısa bir özet...

Yirmi üç yıllık sır sonunda ortaya çıkmıştır. Cennet, etrafındaki herkesin kendisinden sakladığı bu sırrı kendi başına öğrenmiş ve bu acı gerçeğin karşısında yıkılmıştır. Tüm hayatı, ailem dediklerinin bile bile susuyor olması karşısında ne yapacağını bilemez haldedir. Elinde ki tek şey hesap sormaktır. Alacağı hiçbir cevap, öğreneceği hiçbir gerçek yeterli olmayacaktır ama başka çaresi de yoktur. Arzu ile, yani öz annesi ile en büyük yüzleşmesini yaşar. Bunun kendisine iyi geleceğini, öfkesini bir nebze de olsa döküp rahatlayacağını düşünmüştür ama hiç de düşündüğü gibi olmaz. Tüm bunlar aksine daha da yük olur ruhuna. Bir tek yol vardır kurtulmak için... Cennet de o yolu seçer...

FRAGMANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CENNETİN GÖZYAŞLARI 28. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 28. son bölümünde, İki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur. Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğü için her şey şimdilik yolundadır.

Öte yandan yayınlanan son bölümde, Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir. Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık. Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrenecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Tehlikeli Karım 5. yeni bölüm fragmanında Derin'den şaşırtan hamle

Arka Sokaklar zirvede

SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler