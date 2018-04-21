Cennetin Gözyaşları 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 'İkiniz de benim kızımsınız'

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 29. yeni bölüm fragmanları yayınlanan son bölümünün ardından izleyicilerle paylaşılmaya devam ediyor. Seyircilere her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Dizinin 29. yeni bölümü için yayınlanan 3. fragmanda, Arzu'nun söylediği 'İkiniz de benim kızımsınız' sözleri dikkatlerden kaçmıyor. İşte, Cennetin Gözyaşları 29. yeni bölüm fragmanları…

CENNETİN GÖZYAŞLARI 29. BÖLÜM FRAGMANLARI

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 29. bölüm fragmanları, dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala yayınlanmaya ve izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. İşte merakla beklenen Cennetin Gözyaşları'nın 29. yeni bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümüne dair kısa bir özet...

Yirmi üç yıllık sır sonunda ortaya çıkmıştır. Cennet, etrafındaki herkesin kendisinden sakladığı bu sırrı kendi başına öğrenmiş ve bu acı gerçeğin karşısında yıkılmıştır. Tüm hayatı, ailem dediklerinin bile bile susuyor olması karşısında ne yapacağını bilemez haldedir. Elinde ki tek şey hesap sormaktır. Alacağı hiçbir cevap, öğreneceği hiçbir gerçek yeterli olmayacaktır ama başka çaresi de yoktur. Arzu ile, yani öz annesi ile en büyük yüzleşmesini yaşar. Bunun kendisine iyi geleceğini, öfkesini bir nebze de olsa döküp rahatlayacağını düşünmüştür ama hiç de düşündüğü gibi olmaz. Tüm bunlar aksine daha da yük olur ruhuna. Bir tek yol vardır kurtulmak için... Cennet de o yolu seçer...

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CENNETİN GÖZYAŞLARI 28. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 28. son bölümünde, İki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur. Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğü için her şey şimdilik yolundadır.

Öte yandan yayınlanan son bölümde, Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir. Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık. Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrenecektir.