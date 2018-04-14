Cennetin Gözyaşları 28. bölüm fragmanında Arzu vicdan azabı çekiyor
Cennetin Gözyaşları dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde iki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.
Cennetin Gözyaşları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur.
Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğü için her şey şimdilik yolundadır. Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir.
Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık. Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrenecektir.
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