Cennetin Gözyaşları 26. bölüm fragmanında Arzu pişmanlık duymuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriCennetin Gözyaşları 26. bölüm fragmanında Arzu pişmanlık duymuyor
GeriTelevizyon Cennetin Gözyaşları 26. bölüm fragmanında Arzu pişmanlık duymuyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
31.03.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 26. bölüm fragmanında Arzu pişmanlık duymuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cennetin Gözyaşları 26. bölüm fragmanında Arzu pişmanlık duymuyor

Cennetin Gözyaşları dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Arzu yaptığı hiçbir şeyden pişman değildir. Yine olsa yine Cennet'i, kızını kurtarmak için aynısını yapacaktır. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

Cennetin Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cennet, Arzu'nun kendisi için yaptığı bu fedakarlık karşısında hem şaşkın hem de adını koyamadığı hislerdedir. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Arzu yaptığı hiçbir şeyden pişman değildir. Yine olsa yine Cennet'i, kızını kurtarmak için aynısını yapacaktır… Bunca zaman ilk defa Cennet'i görmüştür Arzu. Hep ardındaki acılarla yüzleşmemek için Cennet'i iten, terk eden Arzu için artık Cennet'ten daha önemli bir şey yoktur. Kendi acısının bir benzerini kızına yaşatmadan engel olduğu anda aslında kendi geçmişini de öldürmüştür. Şimdi sadece Cennet'e olan bastırdığı bütün annelik hisleri vardır.

Cennet, Arzu'nun kendisi için yaptığı bu fedakarlık karşısında hem şaşkın hem de adını koyamadığı hislerdedir. Arzu şu anda Cennet için cezaevindedir. Cennet bunun için pişmanlık duyarken bu Arzu'nun gururla taşıdığı bir nişan gibidir. Kızı için yapmıştır ve yine olsa yine yapacaktır!

Kaya ve Selim de Cennet'i kaçıran diğer adamın peşinde, öfkelerini dindirme derdindedir. Öncelikleri Cennet'tir… Ancak Kaya için durum yakında değişecektir. Cennet kızıdır, Arzu ile olan kızı ama hiçbir zaman Arzu'nun Cennet'i kabulleneceğini düşünmemiştir. Şimdi Arzu, Cennet'e gerçekleri söylemek için hazırdır. Melisa ve Kaya yolun sonuna geldiklerinin farkındadır.

Cennet her şeyden habersiz annesini cezaevinden çıkarken karşılamaya gidiyordur. Arzu da dışarıda kendisini bekleyen kızına gerçekleri anlatmak için hazırdır. Anne kız kavuşmasına az kalmıştır!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Doğacak bebek için isim koçu tuttular

Derin dekolte Yasemin!

İkizlerin cinsiyeti belli oldu!

Arka Sokaklar zirvede!