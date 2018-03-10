Cennetin Gözyaşları 23. bölüm fragmanında Arzu ve Kaya ölüme atlıyor

Cennetin Gözyaşları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melisa evden kovduğu annesinin şu an nerede, ne halde olduğunu umursamıyordur bile. Onun tek hedefi vardır, Cennet ile arasını düzeltmek ve kendisini affettirmek. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Arzu ve Kaya ölüme atlamışlardır. Cennet babasına yaptığı haksızlığın vicdan azabıyla ona ulaşmaya çalışır ama Kaya ortalarda yoktur. Melisa ise evden kovduğu annesinin şu an nerede, ne halde olduğunu umursamıyordur bile. Onun tek hedefi vardır, Cennet ile arasını düzeltmek ve kendisini affettirmek.
Selim ise babasının işlediğini düşündüğü Rıza Bey cinayetini kimseye söyleyememenin vicdan azabını yaşıyordur. Bu şekilde susuyor olmak ona göre değildir. Tüm bu baskılarla uğraşırken bir de babasına olan öfkesi git gide büyüyordur. Suçlayacak birini arıyor ve bunun için de Kaya en doğru kapıdır. Babası konuşmaya başladığı anda ilk soracağı soru da budur. Ne var ki Cengiz konuşmaya başlamıştır ama Nilgün bunu herkesten gizler. Amacı Selim'i Soyerlerin öfkesinden korumaktır.
Herkes acı, tatlı, pişmanlık ve sır dolu hayatlarına kaldıkları yerden devam ederken diğer tarafta kabus dolu bir hayat başlamıştır. Arzu ve Kaya ölmemiş, Arzu, Kaya'nın tutsağı olmuştur. Arzu'nun bıraktığı mektup Sema tarafından bulunduğunda öldüğüne inanılmıştır. Melisa'nın asla geçmeyeceğini sandığı öfkesi annesinin ölüm haberiyle bir anda son bulup, tarifsiz bir acıya dönüşeceğini hesap edememiştir… Herkes Arzu'nun öldüğünü düşündüğü sırada Arzu çıkıp gelir. Geldiğinde her şeyin son bulduğuna emindir. Çünkü iki kişilik çıktıkları ölüm yolculuğu Kaya için Arzu'nun elleriyle son bulmuştur
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