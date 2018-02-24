Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanında Arzu ortak olacak mı?

Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanında gözler Arzu'nun üzerine çevrilecek. Elindeki kozları Arzu'ya karşı kullanmasını çok iyi bilen Kaya, bu şekilde tetikçilik yaptırabileceğinin farkındadır. Cennet ise Cengiz hakkında tüm gerçekleri öğrenmek üzere yola çıkmıştır, ne var ki aynı yolda Arzu'nun da bazı hedefleri olacaktır. İşte, Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cengiz'in ölmemiş olması Kaya'nın bütün planlarını alt üst eder. Ama o bu beklenmedik terslikten bile kötücül bir plan yaratır. Madem Cengiz'i kendisi öldüremedi, o zaman bu işi yapması için başka birisini kullanacaktır. Kendi suçuna Arzu'yu da ortak etmeye karar verir. Arzu'ya sunduğu argümanlar Arzu'nun elini kolunu bağlamıştır. Büyük bir çıkmazın içine girmiştir Arzu.
Melisa ise Mukaddes'ten Cennet'in kardeşi olduğunu öğrenmiş ama hala inanmamıştır. Ne var ki bu bilgi beynini kemirip duruyordur. Arzu'ya sormayı düşünür ama alacağı cevabın doğruluğundan da şüpheye düşecektir. Bunun cevabını DNA testi dışında doğru, kesin verecek başka güveneceği kapı yoktur. Melisa artık bir yola girmiştir ve o yolun sonunda gerçekle karşılaşacaktır.
Selim ise babasının ölümünün intihar olduğuna bir türlü inanamıyordur. Babasının odasında bulduğu puzzle parçaları Selim'i yeni bir yolculuğa çıkarır. Kaya ile kesişiyordur bütün yollar ve haklı olduğunu biliyordur. Hesap sorma zamanı Selim'dedir artık.
Selim babasının hesabını sormak için Kaya'nın karşısına çıkarken Cennet de gözlerini açan Cengiz'den annesinin kim olduğunu öğrenmek üzeredir. Ne var ki Arzu da Cengiz'in bütün sırları ortaya çıkarmasından korktuğu için Cennet'ten önce Cengiz'e ulaşır. Ya Arzu her şeye son verecektir ya da Cennet gerçeği öğrenecektir…
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Alevler arasında kalan Melisa ve Cennet ölümle burun burunadır. Kaya ve Arzu çocukları için yanan eve dalarlar. Arzu ölümü göze alarak kızını kurtarmaya çabalar…Tehlike atlatılmıştır ama bunca şeyden sonra Melisa için kötü bir son olacaktır. Arzu buna müsaade edemez. Ne yapıp edip Melisa'yı kaçırmayı koyar kafasına. Selim ve Cennet her şeye ve herkese rağmen birbirlerine sıkıca sarılırlar. Bundan sonra aralarında sır da olmayacaktır. Puzzle parçalarından Selim'e de bahseder. Yakında annesini bulacaktır Cennet. Melisa da artık yoktur. Her şey yoluna girecektir ama Selim'in Kaya ile ilgili kafasında sorular da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Güvenemediği bir tarafı vardır Kaya'nın…Kaya ise hem Arzu'yu bulmak için çırpınıyordur hem de daha büyük bir sorunla uğraşıyordur. Puzzle parçalarını öğrenir Kaya. Bununla da kalmaz, göndereni de öğrenir. Kaya'nın affı yoktur. Bu oyunu oynayanın işini bitirmeye kararlıdır ve yapar da. Tek bir kurşunla cezasını kesecektir…Tüm bunlar olurken hiç umulmadık bir şey olacaktır. Melisa hayatının en ağır şokunu yaşayacaktır. Bu saatten sonra bütün dengeler değişecektir.
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