Cenk Küpeli kimdir?
Demet Şener'in iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2. Sayfa programında Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinin evlenecekler iddia edildi. İşte, Cenk Küpeli’nin hayatına ilişkin bilgiler...
Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Cenk Küpeli ismi Demet Şener ile magazin sayfalarında çok sık geçmeye başladı.
Demet Şener ile ilişkisi başladığında nişanlı olduğu iddia edilen Cenk Küpeli, açıklama yapmıştı. Cenk Küpeli, yaptığı açıklamada "Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" dedi.
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