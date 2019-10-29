Cenk köşeye sıkıştı!
Zalim İstanbul 16. Bölümde Agah, kan vermemesi yüzünden oğlu Cenk'ten şüpheleniyor!
Cenk, sırrın ortaya çıkmasını istemediğinden kan vermeden hastaneden kaçar. Bunu gören Agah adamlarıyla peşine düşer. Onu yakaladıktan sonra hesap sormaya başlar. Neden kan vermediğini öğrenmek ister. Cenk kaçamak cevaplar verince de ondan şüphelenmeye başlar. Ceren'in karnındaki çocuk Nedim'den değilse ortalığı fena karıştıracağını söyler. Cenk, babasının kararlı tavrı yüzünden çok tedirgin olur. Bebeğin kendisinden olduğu ortaya çıkarsa neler olacağını gayet iyi bilmektedir. Bu yüzden büyük bir korku yaşar...
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