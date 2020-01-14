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Haber Giriş: 14.01.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Cenk intihara kalkışıyor!

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Cenk intihara kalkışıyor!

Zalim İstanbul 26. Bölümde Cenk, yaptığı itiraftan sonra intihara kalkışıyor!

Cenk, yapılan drama terapisi ile vicdanının sesini dinler. Kendisine ızdıraplı bir hayat yaşatan sırrı içinden söküp atıyor. Herkes bu itiraftan dolayı büyük bir şaşkınlık yaşar. Cenk, bu itirafın babası Agah Bey tarafından anlaşılacağını düşünürken kendisine yüklenen bir baba ile karşılaşır. İtiraftan sonra kalbinin rahatlayacağını sanan Cenk hala sıkıntı çekmeye devam eder. Düştüğü durumun ağır travmasını yaşadığı sırada korumanın belindeki silah dikkatini çeker. Karar verir ve hamlesini yapar. Silahı bir çırpıda alarak kafasına dayar. Köşk halkı ikinci şoku yaşar. Agah, sözlerin Cenk'i kararından döndürmeye yemediğini görür. İleri atılarak silahı almaya çalışır. İtiş kakış sırasında silah patlar ve Cenk yaralanır...

 

 

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