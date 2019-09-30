Cengiz Semercioğlu kimdir ve kaç yaşında?
Cengiz Semercioğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda ekranlara gelince birçok izleyicinin araştırdığı isim olmaya başladı. Yıllardır Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Cengiz Semercioğlu, programa da emek vermiştir. Peki, Cengiz Semercioğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Cengiz Semercioğlu, ekran başındaki pek çok seyircinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Köşe yazılarıyla birçok konuya değinen Cengiz Semercioğlu, ekran başında ise magazinsel konuları yorumlamaktadır. Peki, Cengiz Semercioğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
CENGİZ SEMERCİOĞLU KİMDİR?
1967 yılında dünyaya gelen Cengiz Semercioğlu, Türk gazeteci ve televizyon yapımcısıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okurken 1988'de gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Yazdığı televizyon eleştirileriyle tanındı. 1998 yılında Star Haber'e geçerek editörlük görevinde bulundu, sonra bir süre Star gazetesinde çalıştı. Şubat 2000'de Cine 5'e geçti, Kasım 2007 sonuna kadar bu kanalda görev aldı, bu süre içinde "Başka Yerde Yok" programını yaptı. Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu Full Ekran adlı programı yaptı. Şu anda Hürriyet Kelebek ekinde yazarlık ve çeşitli kanallarda yapımcılık yapmaktadır. Cengiz Semercioğlu, Full Ekran'a CNN Türk ve sonrasında Star Tv'de devam etti. Full Ekran'dan sonr tv8'de yayınlanan İki Laf Edelim adlı programını yapmıştır. Star TV ekranlarında Seren Serengil ile bir sezon boyunca magazin programı yapan Semercioğlu, sonraki sezon ise yeni kurulan televizyon kanalı TV100 ile anlaştı.
TV100'de akşamları programı devam eden Cengiz Semercioğlu, TV8 ekranlarında ise Gel Konuşalım isimli programın sunucuları arasında yer almaktadır.
Semercioğlu, ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin 60. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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