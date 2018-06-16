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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Cengiz Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

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Cengiz Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Cengiz Kurtoğlu kimdir sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda çıkardığı albümlerle adını tüm Türkiye'ye duyuran Cengiz Kurtoğlu, yaptığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Cengiz Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

Evli olan Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.

ALBÜMLERİ

# 23 Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)
# 22 Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)
"[[Erkan Ocaklı Türküleriyle (albüm) [Erkan Ocaklı Türküleriyle]] (2008)
# 21 Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)
# 20 Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)
# 19 Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)
# 18 Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)
"[[Sindomax (albüm) [Sindomax]]" (2001)
# 17 Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)
# 16 Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)
# 15 Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)
# 14 Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)
# 13 Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)
# 12 Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)
# 11 Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)
# 10 Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)
# 9 Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)
"[[93 Konseri (albüm) [Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri ]] (1993)
# 8 Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)
Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi: ? 1992)
# 7 Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)
# 6Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)
Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: ? 1990)
# 5 Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)
Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: ? 1988)
# 4 Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)
"Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
# 3 Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)
# 2 Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)
# 1 Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)

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