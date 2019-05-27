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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Cemre’nin gönül işlerinden daha büyük dertleri var

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Cemre’nin gönül işlerinden daha büyük dertleri var

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Zalim İstanbul”da canlandırdığı Cemre rolü, dizi dünyasında gözleri Sera Kutlubey’in üzerine çevirdi. Genç oyuncuyla diziye ve Cemre’ye dair merak edilenleri konuştuk.

Zalim İstanbul” dizisindeki rolünüzle dikkatleri üzerinize çektiniz. Nasıl gidiyor çekimler, neler söylemek istersiniz?

- Her şey yolunda. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Olumlu geri dönüşler almak çok güzel.

Oyunculuğunuz dışında sizinle ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. Kimdir Sera Kutlubey, hikayeniz nerede başlıyor? Eğitiminiz de oyunculuk üzerine, sanırım oyuncu olmaya çocukken karar verdiniz...

- Ankara’da doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri oyuncu olma hayalim vardı. Lisede tiyatro kulübüyle başlayan bu macera, konservatuvarı kazanmamla birlikte daha emin adımlarla devam etti.

CEMRE KARAKTERİ İÇİMİ FERAHLATIYOR

“Zalim İstanbul”dan sonra hayatınızda neler değişti?

- Bu dönemde rutinlerimizi bir kenara bırakıp sadece yaptığımız işe konsantre olarak yaşıyoruz diyebilirim. Özel hayatımızda birçok şeyden feragat edip, sürekli daha iyi bir iş için kafa yoruyoruz. Günün sonunda da bu, bütüne başarı olarak yansıyor. Bu karşılığı almak beni çok mutlu ediyor.

Cemre karakterini çok sevdiğiniz, performansınızdan belli oluyor. Bu karakterde sizi en çok etkileyen ne oldu?

- Evet, senaryoyu ilk okuduğumda Cemre’yi çok sevdim. Menfaat ilişkileri üzerinde dönen bu dünyada hâlâ kedi doğruları için savaşabilen ve bunu yaparken içindeki naifliği kaybetmeyen bir karakter. Önce bir insan olarak, sonra da bir kadın olarak kırmızı çizgilerini çok iyi koruyor. Bu dönemde böyle güçlü bir kadını canlandırmak, beni çok mutlu etmesinin dışında içimi de ferahlatıyor
diyebilirim.

Cemre’nin gönül işlerinden daha büyük dertleri var

OYUNCULUK HEM BESLEYİCİ HEM DE YIPRATICI BİR SÜREÇ

Peki oyunculuğun sizi en çok zorlayan ve en çok tatmin eden yanları neler?

- Oyunculuk aslında sürekli bir zorlanma hali, çünkü her zaman daha iyisi vardır ve hep ona ulaşmak için uğraşıyoruz. İnsanı beslediği gibi yıpratabilen bir süreç aynı zamanda, çok iç içe. İnsanın kendini iyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler deneyip bulmak, süreç içinde beni mutlu ediyor diyebilirim.

Cemre’nin dışında “Zalim İstanbul”da kimin hikayesi sizi daha çok etkiledi?

- Dizideki karakterlerin hepsi yaşıyor. Her isyanın, her iyiliğin ve her kötülüğün bir temeli var karakterler için. Bir sebep uğruna dönüyor her şey. Oynaması çok keyifli karakterler, her biri için söylüyorum. Her birinin hikayesi kendi içinde dolu ve sağılmaya müsait.

Diziyi takip eden izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri şu; Cemre iki erkek arasında mı kalacak?

- Cemre’nin gönül işlerinden daha büyük dertleri var şu anda. Ama bu süreçte onun da kontrol edemediği şeyler olacak elbette. Süreç gösterecek...

Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Desteklerini hep hissediyoruz, hissettiriyorlar. Bu “bir olabilme duygusu” çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz.

Cemre’nin gönül işlerinden daha büyük dertleri var

ÇOK HAYAL KURAR AMA DiLLENDiRMEM

◊ Kendinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir?
- Çok hayal kurarım ama çok dillendirmem. Enerjisinin bozulduğuna inanıyorum çünkü. Bende kalsın mı?

◊ Modunuz düştüğünde ne yaparsınız?
- Kulaklığımı takıp bir köşeye geçerek müzik dinler ve hayal kurmaya başlarım. Böylece çevremden biraz soyutlayabilirim kendimi...

◊ Yaz geliyor, tatil planınız var mı? Tatile giderken bir rota belirlemeyi mi tercih edersiniz, plansız gezip keşfetmeyi mi?
- Evet, tatil planımı yaptım. Ana rotayı belirleyip rota üzerinden keşiflere çıkmaya bayılırım...

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