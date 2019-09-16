Cemre yakalanıyor
“Zalim İstanbul”un yeni bölümünde Cenk, Cemre ve Nedim’in izini buluyor.
Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, onu atlatıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır. Fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır. Agah, Şahin’i takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur.
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