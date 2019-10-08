Cemre ve Cenk evlendi!
Zalim İstanbul 14. Bölümde Cemre ve Cenk, Nedim'i çektiği ızdıraplardan kurtarabilmek için evlilik oyununa başvuruyorlar!
Cemre'nin, Nedim'e yaklaşmasını mahkeme kararıyla önleyen Agah Bey, onu köşkten de uzaklaştırmayı başarmıştı. Bu durum Cenk'in hiç hoşuna gitmemişti. Korkaklığı bırakması gerektiğini anladığında Cemre'ye bir teklifte bulunmuştu. Bu teklif evlilik oyunuydu... Cemre'nin köşke ve Nedim'e dönmesinin tek yolu buydu. Bu evlilik haberini de tüm ailenin ve sosyetenin olduğu Cenk'in Amerika'ya gitme partisinde duyurmaları ise, ortalığı karıştırmaya yetti. Şeniz ve Ceren haberin şokunu en çok yaşayanlardı. Şeniz, bu durumu kabullenemez ve tüm bunların bir yalan olduğunu oğlu Cenk'ten söylemesini ister. Cenk'in kararlı duruşu karşısında çılgına dönen Şeniz ortalığı dağıtır. Evlilik oyunu böylelikle amacına ulaşmış olur..
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