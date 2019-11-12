Cemre Uyanık ile ilgili şaşırtan iddia! MasterChef'ten elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Yemekteyiz ardından MasterChef’te yarışmaya başlayan Cemre Uyanık ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir süredir yarışmada boy gösteren Cemre Uyanık’ın elendiği veya diskalifiye edildiği gibi iddia ediliyor. Peki, iddialar doğru mu, Cemre Uyanık yarışmadan diskalifiye mi edildi?
MasterChef yarışmasının iddialı ve başarılı isimlerinden Cemre Uyanık’ın akıbeti merak konusu oldu. Yurt dışından paylaşımlar yapan Cemre Uyanık’ın yarışmaya dair paylaşımlarını silmesi, Masterchef sosyal medya hesaplarının da yarışmacıyı takipten çıkarması iddiaları güçlendirdi. Cemre Uyanık, MasterChef'ten elendi mi, diskalifiye mi oldu?
AÇIKLAMA YAPTI
İddialar üzerine açıklamada bulunan Cemre Uyanık, yarışmaya devam ettiğini ancak kendisinin Masterchef’ten ibaret olmadığını kaydetti. Önemli konular dışında paylaşım yapmayacağını, işine yoğunlaşması gerektiğini yazan Cemre Uyanık, bu açıklamayı da kısa süre içinde sildi.
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