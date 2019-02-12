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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Cemil İpekçi kimdir? Neden TT oldu?

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Cemil İpekçi kimdir? Neden TT oldu?

Cemil İpekçi, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında hayatı ve ünlü isimler hakkında açıklamada bulundu. Ünlü modacı, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Türkiye'de moda sektörüne yön veren isimlerden olan Cemil İpekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Cemil İpekçi kimdir, kaç yaşında?

Selanikli bir baba ve Safranbolulu bir annenin çocuğu olan Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır. İpekçizadeler ailesinden gelen Cemil İpekçi, bir röportajında çocukluğuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Doğduğum 22 odalı köşkte ağalarla, lalalarla büyüdüm. Dadım beşinci nesil Sudanlı bir cariyenin torunuydu. Beyzade olarak büyütüldüm. Mutfağa giremezdim. Mutfakta Cevriye Hatun vardı. Bir kere girmeye kalktım, kafama tahtayla vurdu, “Küçük Bey, ne istiyorsanız lütfen dadınıza söyleyin” diye. Ağır bir disiplinle büyüdüm." Cemil İpekçi, eğitimini İngiltere'deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi) nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1984'e kadar iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı.

1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı.  1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşı'dan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra ırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirdi.

Ayrıca 2015 te Show TV de yayınlanan Bu tarz benim 2. sezon yarışmasının jüri üyeliğini üstlendi.

 

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