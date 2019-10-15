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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir ve konusu nedir?

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Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir ve konusu nedir?

Çember: Kızımı Bulun filmi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Serhat Kılıç ve Pelin Akil Altan'ın yer aldığı filmde, anaokulundan kaçırılan bir kızın peşine düşülmesiyle birlikte gelişen olaylar ele alınmaktadır. Peki, Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir? İşte, filmin konusu ve oyuncuları hakkında bazı bilgiler

Çember: Kızımı Bulun oyuncuları arasında kimlerin yer aldığı, filmi izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı Çember: Kızımı Bulun filminin konusu ise aksiyon dolu sahnelere konuk edecek. Peki, Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir ve konusu nedir? İşte, o film hakkında merak edilen bazı bilgiler

ÇEMBER: KIZIMI BULUN OYUNCULARI

Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Yapımcılığını Ans Prodüksiyonun üstlendiği projenin başrollerinde; Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Melisa Sözen, Barış Bağcı ve Anıl Altan yer alıyor.

ÇEMBER: KIZIMI BULUN KONUSU

Beş yaşındaki Peri, anaokulunda kaçırılır. Peri’nin dedesi Refik bey, eski emniyet amiri olduğu için bağlantılarını kullanarak torununun bulunması için Barış’ın önderliğindeki özel ekibi devreye sokturur. Ekibimiz bu sefer bir cinayetin değil kayıp ve hasta bir kızın peşindedir. Zamanları kısıtlıdır. Eldeki deliler bir süre sonra ekibimizi şaşkına çevirecek gerçeklerle yüzleştirir.  Tüm kanıtlar tek bir kişiyi gösterirken yeni bilgilerle bir anda her şey başa döner. 

Peri’nin geçmişi nedir? Peri’yi kaçıran tam olarak kimdir ve ne istiyordur? 

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