Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir ve konusu nedir?
Çember: Kızımı Bulun filmi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Serhat Kılıç ve Pelin Akil Altan'ın yer aldığı filmde, anaokulundan kaçırılan bir kızın peşine düşülmesiyle birlikte gelişen olaylar ele alınmaktadır. Peki, Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir? İşte, filmin konusu ve oyuncuları hakkında bazı bilgiler
Çember: Kızımı Bulun oyuncuları arasında kimlerin yer aldığı, filmi izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı Çember: Kızımı Bulun filminin konusu ise aksiyon dolu sahnelere konuk edecek. Peki, Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimdir ve konusu nedir? İşte, o film hakkında merak edilen bazı bilgiler
ÇEMBER: KIZIMI BULUN OYUNCULARI
Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Yapımcılığını Ans Prodüksiyonun üstlendiği projenin başrollerinde; Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Melisa Sözen, Barış Bağcı ve Anıl Altan yer alıyor.
ÇEMBER: KIZIMI BULUN KONUSU
Beş yaşındaki Peri, anaokulunda kaçırılır. Peri’nin dedesi Refik bey, eski emniyet amiri olduğu için bağlantılarını kullanarak torununun bulunması için Barış’ın önderliğindeki özel ekibi devreye sokturur. Ekibimiz bu sefer bir cinayetin değil kayıp ve hasta bir kızın peşindedir. Zamanları kısıtlıdır. Eldeki deliler bir süre sonra ekibimizi şaşkına çevirecek gerçeklerle yüzleştirir. Tüm kanıtlar tek bir kişiyi gösterirken yeni bilgilerle bir anda her şey başa döner.
Peri’nin geçmişi nedir? Peri’yi kaçıran tam olarak kimdir ve ne istiyordur?
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