Cemalnur Sargut kimdir?
Tasavvufla ilgili araştırmalar ve sempozyumlar düzenleyen yazar Cemalnur Sargut, internet kullanıcıları tarafından zaman zaman merak konusu olup araştırılıyor. Cemalnur Sargut, büyük felsefecilerin hayatını inceleyerek, Mesnevi çalışmalarına ağırlık verdi. Peki, Cemalnur Sargut kimdir? İşte, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen ünlü yazar Cemalnur Sargut'un biyografisi ile ilgili bazı bilgiler.
Türkiye'de tasavvuf üzerinde araştırmalara ağırlık veren Cemalnur Sargut, Buket Aydın'la 40 programına konuk oldu. Bu gelişme ile beraber, özellikle felsefi ve tasavvufi konuları merak eden izleyiciler, Cemalnur Sargut'un hayatını araştırmaya başladı. İşte, Cemalnur Sargut'un merak edilen hayatı ile ilgili detaylar...
CEMALNUR SARGUT KİMDİR?
Cemalnur Sargut 1952 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk yazar ve Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanı olan Sargut, tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir.
Üniversite eğitimini kimya mühendisliğinde tamamladıktan sonra kimya öğretmeni olarak görev yapmıştır. Halen, Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Otuz yılı aşkın süredir tasavvuf alanında yurt içi ve yurt dışında çok yönlü çalışmalar yapmaktadır. TÜRKKAD çatısı altında bir çok uluslararası sempozyum, Dost İslâm’a Hizmet Ödülleri ve İslâm araştırmalarına yönelik girişime öncülük etmiştir. North Carolina Üniversitesi Dini Etütler Bölümünde (2009) ve Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsünde (2011) “Kenan Rifai Distinguished Professorship on Islamic Studies” kürsülerinin ve 2015 yılında Kyoto Üniversitesi’nde Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezinin kurulmasını sağlamıştır. Cemalnur Sargut tasavvuf alanına yönelik çalışmaları desteklemek ve üniversitelerde tasavvufun çalışma zeminini artırmak amacıyla 2013 yılında Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfını kurmuştur. Bu girişimle birlikte Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la güç birliği yaparak, 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünü kurmuşlardır. Yayınlanmış 30’a yakın eseri Kur’ân-ı Kerîm üzerine büyük mutasavvıfların yorumlarına dayalı çalışmaları ve Fusûsu’l Hikem şerhleri üzerine yoğunlaşmıştır. İstanbul’da 20 yılı aşkın süredir halka açık Mesnevi ve Fusûsu’l Hikem sohbetleri yapmaktadır. Almanya, Amerika, Hindistan gibi ülkelerde İslam Tasavvufu alanında düzenli olarak seminerler vermektedir. Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanı olarak görev yapmakta ve Üsküdar Üniversitesinde dersler vermektedir.
Yayınları:
Fususu’l Hikem Yayınları; Hz.Adem, Hz.Şit, Hz.Nuh, Hz.İdris, Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.İsmail
İbadet Konulu Yayınlar; Kabe’nin Hakikati, Gözlerin Nuru Namaz, İbadet ve Dua
Hz. Peygamber Konulu Yayınlar; Peygamber’e Sevdirilen Kadın, Can-ı Candır Hz.Ahmet Muhammed Mustafa (S.A.S)
Kur’an-ı Kerim Şerhleri; Yasin Suresi (Ey İnsan), Bakara I (İman ve Küfür), Bakara II (Nefsin İç Yüzünü Tanımak), Bakara III (İnsan-ı Kamil’n Hakikati), Mülk, Meryem Suresi I (Yaratılış Sırrı), Meryem Suresi II (Kadınlık Makamının En Yücesi)
Sohbetler; Zerredeki Okyanus, Dinle, Aşktan Dinle, Samiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk, Sohbetler, Allah’ıma Sefere Çıktım, Kur’an ile Var Olmak, Açık Denize Yolculuk, Ya Allah’ın Sevdikleri
Sempozyumlar
- “Rahmet Kapısı” Uluslararası Kenan Rifai Sempozyumu, 2015, İstanbul
- “İslam ve Çin Medeniyeti” Sempozyumu, 2015, Çin
- “Uzaktaki Yakîn” Uluslararası Hz.Üftade Sempozyumu , 2014, Bursa
- Hacı Bayram-ı Veli, 2012, Ankara
- “Sırrın Sırrı” Uluslararası Sultan Veled sempozyumu, 2011, Istanbul ve Konya
- “Dost’a Dost Olanlar” Uluslarası Seyyid Burhanettin Tırmizi, 2011, Kayseri
- “Kulun Niyâzı Mısri Niyazi” Uluslararası Sempozyumu, 2010, Istanbul ve Malatya
- “Güneşle Aydınlananlar” Şems-i Tebrizi, 2009, Istanbul ve Konya
- “Modern Çağ ve İbn Arabî” Uluslararası Sempozyumu 2008, Istanbul ve Şam
- Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, 2007, Istanbul
- “Hz.Mevlana ve Kadın, Uluslararası Sempozyumu 2007, Istanbul
- “Mevlana’da Buluşma” Uluslararası Sempozyumu, 2005, Istanbul
- “Kadın ve Tasavvuf,” Uluslararası Sempozyumu 2005, Istanbul
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