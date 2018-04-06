Cemal’in gelişi ile karışan Gökdemir Malikanesi’nde sular durulmuyor.
Kanal D’nin başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı, ilk bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizisi “İnsanlık Suçu” bu cumartesi yeni bölümü ile ekrana gelecek.
Dizinin ikinci bölümünde gözaltına alınan Cemal, amcası Sami Gökdemir ile arasını düzeltmeye çalışırken, gerek Gökdemir Malikanesi’nde gerekse Adana’da yaşananlar herkesin hayatını bir kez daha değiştirecektir.
Cemal’in en yakın arkadaşı Selim hakkında öğrendiği gerçek ne? Sami Gökdemir, Cemal’e ikinci bir şans verecek mi? Cemal’in kardeşi Esra’nın eve dönmesi hangi olaylara neden olacak? Suna’nın büyük sırrı ne? Suna, Sami, Emel ve Gökhan arasındaki büyük hesaplaşmada neler yaşanacak?
İnsanlık Suçu, yeni bölümü ile 07 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle