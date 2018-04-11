Cemal’in defosunu sevdim
Kanal D’nin yeni dizisi “İnsanlık Suçu”nda Cemal’i canlandıran Kaan Yıldırım, ekranların yeni “kötü fenomen”i olma yolunda ilerliyor.
Genç oyuncu, üstlendiği rolün kendisi için en cazip yanının defoları olduğunu söylüyor: “Bu karakterin defolu olması beni çok cezbetti. Aslında hepimiz biraz öyleyiz. ‘İnsanlık Suçu’ bir intikam hikâyesi ama Cemal, intikamın peşine düştüğünde kendi zaaflarıyla da yüzleşeceğini tahmin etmedi. Yaşadığı travmalar yüzünden yeri geldiğinde kötülük yapabilecek kadar gözü dönen, yer yer kendiyle çelişen, bazen tutarsızlık gösteren bir karakter o.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle