Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu
Cem Yılmaz'ın büyük bir merakla beklenen 'Kaçamak ve 2 Arada' filmilerinin vizyon tarihi belli oldu. Resmi sosyal medya adresinden paylaşımda bulunan Cem Yılmaz yeni filmleri tek bir bilet alınarak izlenebilecek. Karakomik Filmler'in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor.
Cem Yılmaz’ın "Karakomik Filmler" serisinin ilki olan ‘Kaçamak’ın çekimlerinin sona erdiği belirtildi. Gelecek Ocak ayında vizyona girecek olan Kaçamak, "2 Arada" filmiyle birlikte tek bilet alınarak art arda izlenebilecek.
CEM YILMAZ'IN PAYLAŞIMI
Karakomik Filmler. KAÇAMAK v 2ARADA...Ocak’ta Sinemalarda. pic.twitter.com/OTxEGAzcF9— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 21 Ekim 2018
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