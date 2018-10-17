Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren oyuncu kadrosu

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Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren oyuncu kadrosu

Celal ile Ceren oyuncuları, 2013 yılında vizyona giren filmi yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Şahan Gökbakar'ın başrolde oynadığı, Togan Gökbakar'ın ise yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde, diğer başrolde ise Ezgi Mola yer alıyor. Peki, Celal ile Ceren oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, romantik komedi filmi hakkında bazı bilgiler

Celal ile Ceren oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. Televizyon kanallarında zaman zaman ekrana gelen romantik komedi filmi Celal ile Ceren, oyuncuları ile birçok vatandaşın merak ettiği isim oldu. İşte, Celal ile Ceren oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Celal ile Ceren'in başrollerinde Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Celal ve Ezgi Mola'nın hayat verdiği Ceren karakteri yer alıyor. Filmdeki diğer oyuncular ise şu şekilde;

Ezgi MolaCeren
Gökşen GökçebağKubilay
Dilşah DemirGözde
Tracy DazizHande
Zehra İçözSelin
Ahmet VuranHavaalanı görevlisi
Burcu Bozkuş 
Ezgi Kasapoğlu 
Yurdaer TosunBaşkomiser
Cengiz GüleryüzKurye
Ayla AkayDila Hanım
Destan BatmazBarış
Fatih DönmezBaturalp Ayırmaz
Billur Yılmaz 
Genco ÇağlarBerkay
Gülseren Tumbaİkiz kız
Mustafa AksoyCelal'ın babası
Şevki Özcan 
Renan Karagözoğlucerenin babası
Mustafa Dok (II) 
Berkant CengizFederico
Gülderen Tumbaİkiz kız
Tolga Çıklaçiftçi
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