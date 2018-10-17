Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren oyuncu kadrosu
Celal ile Ceren oyuncuları, 2013 yılında vizyona giren filmi yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Şahan Gökbakar'ın başrolde oynadığı, Togan Gökbakar'ın ise yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde, diğer başrolde ise Ezgi Mola yer alıyor. Peki, Celal ile Ceren oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, romantik komedi filmi hakkında bazı bilgiler
Celal ile Ceren oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. Televizyon kanallarında zaman zaman ekrana gelen romantik komedi filmi Celal ile Ceren, oyuncuları ile birçok vatandaşın merak ettiği isim oldu. İşte, Celal ile Ceren oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler
Celal ile Ceren'in başrollerinde Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Celal ve Ezgi Mola'nın hayat verdiği Ceren karakteri yer alıyor. Filmdeki diğer oyuncular ise şu şekilde;
|Ezgi Mola
|Ceren
|Gökşen Gökçebağ
|Kubilay
|Dilşah Demir
|Gözde
|Tracy Daziz
|Hande
|Zehra İçöz
|Selin
|Ahmet Vuran
|Havaalanı görevlisi
|Burcu Bozkuş
|Ezgi Kasapoğlu
|Yurdaer Tosun
|Başkomiser
|Cengiz Güleryüz
|Kurye
|Ayla Akay
|Dila Hanım
|Destan Batmaz
|Barış
|Fatih Dönmez
|Baturalp Ayırmaz
|Billur Yılmaz
|Genco Çağlar
|Berkay
|Gülseren Tumba
|İkiz kız
|Mustafa Aksoy
|Celal'ın babası
|Şevki Özcan
|Renan Karagözoğlu
|cerenin babası
|Mustafa Dok (II)
|Berkant Cengiz
|Federico
|Gülderen Tumba
|İkiz kız
|Tolga Çıklaçiftçi
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