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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
LOS ANGELES (AA)
01.12.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Celal Al Los Angeles'ta Türkiye'yi ve Diriliş Ertuğrul'u anlattı

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ABD'deki önemli Müslüman organizasyonlardan Amerika Müslüman Cemiyeti tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Al, Türkiye'nin insani faaliyetlerinden ve Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Meksikalı çifte İngilizce ve İspanyolca Kur'an-ı Kerim hediye etti.

ABD'nin önde gelen Müslüman organizasyonlarından Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul'u anlattı.

Bu yıl 22'ncisi yapılan MAS Yıllık Kongresi, ABD'nin dört bir tarafından Müslümanları bir araya getirdi.

Kongreye Zekat Vakfı'nın konuğu olarak katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Al, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Bilal Kuşpınar'ın da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul dizisini anlattı.

Celal Al Los Angelesta Türkiyeyi ve Diriliş Ertuğrulu anlattı


Programın bitiminde ünlü oyuncu ile bir araya gelen Meksikalı bir çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meksikalı çift, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım faaliyetlerinden etkilenerek Müslüman olduklarını dile getirdi. Al ise çifte biri İngilizce, diğeri İspanyolca iki Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.

Türkiye'den çok uzaktaki insanların, Türkiye'nin insani faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Al, bunun bir örneğini Los Angeles'ta görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Celal Al Los Angelesta Türkiyeyi ve Diriliş Ertuğrulu anlattı

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