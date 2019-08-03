Çekimler başladı
Kanal D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul” ikinci sezon için start verdi. Yeni bölümlerin çekimi önceki gün başladı.
Ekip buluştu
Cevdet Mercan’ın yönettiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Zalim İstanbul”un ekibi birkaç haftalık tatilin ardından yeniden sette buluştu. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın paylaştığı dizinin yeni bölüm çekimleri başladı.
Heyecan zirvede
İkinci sezonu eylülde başlayacak olan “Zalim İstanbul”un sezon finalinde heyecan zirveye tırmanmıştı. “Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Karaçay Köşkü’ndeki sırlar ne zaman ortaya çıkacak?” gibi birçok soru yeni sezonda yanıt bulacak.
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