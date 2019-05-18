Çatışmadan doğan aşk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇatışmadan doğan aşk
GeriTelevizyon Çatışmadan doğan aşk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.05.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Çatışmadan doğan aşk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatışmadan doğan aşk

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Leke’de başrolleri paylaşan Melis Sezen ve Burak Sevinç, Episode dergisinin mayıs-haziran sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj da veren iki oyuncu, Yasemin ve Cem karakterleri arasındaki aşkı anlattı.

İLGİYLE izlenen “Leke” dizisinde varlıklı bir ailenin işadamı oğlu Cem’i canlandıran Burak Sevinç, karakterinin “aşk”la tanıştıktan sonra büyük değişim yaşayacağını söyledi:

“Cem’in hayatında hiç kadın olmamış ve annesiyle ilgili büyük bir travması var. Bütün tabularını yıkacak biri çıkıyor karşısına: Yasemin. Adam yeniden doğmuş gibi oluyor, hatta bildiği her şeyi unutuyor. Kendini unutuyor. O cool adamın ne hale geleceğini göreceğiz. Bu, işin doğalı çünkü. Nasıl bir aptal âşığa dönüşeceğini göreceğiz, çünkü ilk defa âşık oluyor. İlk defa bir kadına inanıyor. Bütün tabuları yıkılacak diyoruz ama Yasemin’e inanacak mı onu göreceğiz. Yasemin’in de şüpheleri olacak, arada kalacak.” Yasemin’e hayat veren Melis Sezen de iki karakter arasındaki ilişkinin seyirciyi çok etkileyeceği inancında: “İki karakterin de çok sağlam yaraları olduğu için hayata karşı ikisi de çok güçlü, dik duruyorlar. O yüzden çatışmaları ve aşkları da çok güçlü olacak.”

Kanun çalıyor

Dergideki röportajında hakkında bilinmeyenleri anlatan Burak Sevinç, kanun çaldığını söyledi: “Kanunu ilk kez amcamın evinde gördüm, kucağıma aldığım gibi ufak ufak bir şeyler çıkarmaya başladım. Babam 12 yaşına geldiğimde ‘Kanun çalmak ister misin?’ diye sordu. Utana sıkıla ‘İsterim, çok sevdim sesini’ dedim. Bir anda kanun dersi almaya başladım. Sonra YTÜ Müzik Toplulukları Bilimi bölümüne girdim, okulu bitiremedim. Devlet tiyatrosunda yıllarca müzisyen olarak çalıştım. Oyunlarda, müzikallerde özellikle müzisyen olarak görev aldım. Müzik her şeyim, aşkım. Şimdi ikinci bir aşk oluştu: oyunculuk.”

İlginç tesadüf

“Leke”de işitme engelli kardeşinin ameliyatı için para biriktirmeye çalışan Yasemin’i canlandıran Melis Sezen, tesadüfen okulda da işaret dili eğitimi aldığını söyledi: “Okulumda seçmeli ders olarak işaret dili dersi aldım. ‘İleride umarım bana işaret dilini kullanabileceğim bir rol gelir’ demiştim.
Oldu çok şükür.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Son hali şaşırttı!

Ne komik sorular!

Bergüzar'ın gecesi

Spor saati