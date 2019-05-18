Çatışmadan doğan aşk

İLGİYLE izlenen “Leke” dizisinde varlıklı bir ailenin işadamı oğlu Cem’i canlandıran Burak Sevinç, karakterinin “aşk”la tanıştıktan sonra büyük değişim yaşayacağını söyledi:



“Cem’in hayatında hiç kadın olmamış ve annesiyle ilgili büyük bir travması var. Bütün tabularını yıkacak biri çıkıyor karşısına: Yasemin. Adam yeniden doğmuş gibi oluyor, hatta bildiği her şeyi unutuyor. Kendini unutuyor. O cool adamın ne hale geleceğini göreceğiz. Bu, işin doğalı çünkü. Nasıl bir aptal âşığa dönüşeceğini göreceğiz, çünkü ilk defa âşık oluyor. İlk defa bir kadına inanıyor. Bütün tabuları yıkılacak diyoruz ama Yasemin’e inanacak mı onu göreceğiz. Yasemin’in de şüpheleri olacak, arada kalacak.” Yasemin’e hayat veren Melis Sezen de iki karakter arasındaki ilişkinin seyirciyi çok etkileyeceği inancında: “İki karakterin de çok sağlam yaraları olduğu için hayata karşı ikisi de çok güçlü, dik duruyorlar. O yüzden çatışmaları ve aşkları da çok güçlü olacak.”

Kanun çalıyor

Dergideki röportajında hakkında bilinmeyenleri anlatan Burak Sevinç, kanun çaldığını söyledi: “Kanunu ilk kez amcamın evinde gördüm, kucağıma aldığım gibi ufak ufak bir şeyler çıkarmaya başladım. Babam 12 yaşına geldiğimde ‘Kanun çalmak ister misin?’ diye sordu. Utana sıkıla ‘İsterim, çok sevdim sesini’ dedim. Bir anda kanun dersi almaya başladım. Sonra YTÜ Müzik Toplulukları Bilimi bölümüne girdim, okulu bitiremedim. Devlet tiyatrosunda yıllarca müzisyen olarak çalıştım. Oyunlarda, müzikallerde özellikle müzisyen olarak görev aldım. Müzik her şeyim, aşkım. Şimdi ikinci bir aşk oluştu: oyunculuk.”

İlginç tesadüf

“Leke”de işitme engelli kardeşinin ameliyatı için para biriktirmeye çalışan Yasemin’i canlandıran Melis Sezen, tesadüfen okulda da işaret dili eğitimi aldığını söyledi: “Okulumda seçmeli ders olarak işaret dili dersi aldım. ‘İleride umarım bana işaret dilini kullanabileceğim bir rol gelir’ demiştim.

Oldu çok şükür.”