Çarşı Pazar filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Çarşı Pazar filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Esnaf komedisi olan Çarşı Pazar’da Anadolu’nun güzel bir kasabasında dedesinin dedelerinden kalma hamamında kese yaparak hayatını kazanan Kahraman’ın öyküsü anlatılıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Çarşı Pazar filminin tanıtımı ardından televizyon izleyicileri konu ve oyuncu kadrosu araştırmalarına başladı. Erdem Yenenler, Ayhan Taş, Elif Nur Kerkük ve İlker Aksum’un başrollerini paylaştığı Çarşı Pazar filmi 27 Şubat 2015 tarihinde vizyona girmişti. İşte, Çarşı Pazar filminin konusuyla ilgili detaylı bilgi...
Çarşı Pazar filmi
Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde çekilen Çarşı Pazar filmi’nin konusu ise şöyle; Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.
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