Çarkıfelek’e Ferman Toprak konuk oluyor
Kanal D’nin sunuculuğunu Emre Karayel’in üstlendiği, Emel Özkızıltaş’ın da yardımcı sunucu olarak ona eşlik ettiği fenomen yarışma programı “Çarkıfelek” yeni bölümüyle yarın akşam ekrana geliyor. Programın bu bölümünde; ; Türkan Büyükyıldız, Olcay Karakılıç ve Rabia Duru yarışacak.
Çarkıfelek’in Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne ünlü şarkıcı Ferman Toprak konuk oluyor.
Sürprizlerin, konukların ve müziğin bitmediği program “Çarkıfelek” yeni bölümü ile yarın akşam Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle