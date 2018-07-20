Çarkıfelek yine çok eğlendirecek, yine çok kazandıracak.
Kanal D’nin sunuculuğunu Emre Karayel’in üstlendiği, Emel Özkızıltaş’ın da yardımcı sunucu olarak ona eşlik ettiği fenomen yarışma programı “Çarkıfelek” her akşam olduğu gibi yine çok eğlenceli bir bölümle daha ekrana geliyor.
Her bölüme bir ünlü sanatçının konuk olduğu yarışmanın bu akşam ki konuğu sevilen şarkıcı Aynur Aydın.Sürpriz konuklar, eğlence, heyecan ve bol bol hediyenin olduğu Çarkıfelek’in bu bölümünde çocuk yarışmacıların yanı sıra, Buket Çağlarsular, Alaattin Bilyay ve Esra Albayrak yarışacak.
Hediyelerin kahkaha ile buluştuğu, müziğin yarışma heyecanına karıştığı Çarkıfelek yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de.
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