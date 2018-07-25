Cansu'dan komik Reyhan skeci!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde Cansu, Reyhan Hanım’ın “nikah tazeleme anı” ile ilgili komik bir skeç hazırladı.
Programın dün yayınlanan bölümünde Reyhan Hanım, eşi ile olan beraberliğinin 40. yılına girmesi sebebiyle nikah tazelemek istediğini söylemişti. Bugünkü bölümde ise yarışmacılardan Cansu bu konuyla ilgili bir skeç hazırladı, Özlem de kendisine eşlik etti. Cansu’nun, Reyhan Hanım’ı canlandırdığı skeçte Özlem de Reyhan Hanım’ın eşini canlandırdı. Kayınvalidesi ile ilgili bu skeçten rahatsızlık duyan Ezgi, "Kocaları evlilik teklifi etmez, kayınvalidemin 40. yılını kıskanırlar!" diyerek tepki gösterdi.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’de Kanal D’de.
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