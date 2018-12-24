Cansu, Yağnur’un hediyelerini kıskanıyor mu?
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Cansu'nun Yağnur'a gelen hediyeler karşısında verdiği tepki ikili arasında tartışmaya yol açtı.
Cansu, Yağnur'a gelen hediyelerle dalga geçince ortalık birden karıştı. Diğer gelinlerin de dahil olduğu tartışmada Cansu, "Beni gözünüzde bu kadar büyütmeyin" diyerek sert çıktı. Cansu'nun Rümeysa'yı koruduğunu söyleyen Yağnur, Rümeysa'dan da sert tepki gördü.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle