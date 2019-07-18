Cansu ile yollar ayrıldı!
Cansu Dere yeni sezonda Tv 8'de yayınlanacak olan Medyapım imzalı dizide başrol oynacaktı. Ancak karar değişti. Cansu Dere ile yollar ayrıldı.
Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada "Yeni yayın döneminde Medyapım tarafından Tv 8 için yapılacak projenin başrolü için Sayın Cansu Dere ile görüşülmüş ve anlaşılmıştı. Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyururuz." denildi.
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