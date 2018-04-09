Cansu, Hüsniye Hanıma şapka çıkarttırdı!
Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde Cansu, geçen haftanın birincisi olup 5 altın bileziği taktığından dolayı Hüsniye Hanıma program esnasında şapka çıkarttırdı!
İki haftanın birincisi olarak 10 altın bileziği koluna takan Hüsniye Hanım, bu güç ile Cansu'ya altınları alamayacağı konusunda sürekli sataşıyordu. En son söylediği "Altınları alırsan şapka çıkartacağım!" sözü üzerine Cansu evden getirdiği şapkayı Hüsniye Hanıma verdi. Sözünde duran Hüsniye Hanım şapkayı Cansu'nun önünde saygıyla çıkarttı!
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