Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından TV8 kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurdu.
"MUHTEŞEM ÜÇLÜ"
Ilıcalı, "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi.
38 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere, son olarak dijital platformda yayınlanan 'Şahsiyet' dizisinde rol almıştı.
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