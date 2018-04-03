Cannes’da diziler yarışıyor
FİLM festivaliyle ünlü Cannes’da, bu yıl ilk kez diziler yarışacak. 1. Canneseries töreni için heyecanlı bekleyiş başladı
Toplam 344 başvurunun yapıldığı organizasyonun finalinde 10 ülkeden 12 proje, 6 farklı dalda ödül için yarışacak. Dünyanın dört bir yanından gelen dizileri öne çıkarmayı, giderek artan popüler ve yaratıcı yeni sanat formuna uluslararası bir ses vermeyi hedefleyen Canneseries’de kazananlar, 11 Nisan’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Tören Avrupa’nın en büyük medya kuruluşlarından CANAL+’danda canlı yayınlanacak. Aralarında BBC Worldwide, Sony Pictures ve RTL Televisions gibi dünya çapında bilinen kanalların üst düzey yöneticilerinin bulunduğu In Development Danışma Kurulu’nda, Türkiye’den sadece Kanal D ve Prodüksiyon Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı yer alıyor.
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