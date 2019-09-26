Cannes yolcusu
Kanal D International, dünya dizi sektörü için büyük önem taşıyan MIPCOM 2019 fuarına “Zalim İstanbul”, “Afili Aşk” ve yakında başlayacak “Azize” ile katılıyor.
Üç dizi, fuarda uluslararası medya gruplarının beğenisine sunulacak. İlk bölüm lansmanı nisan ayında MIPTV’de gerçekleşen; Romanya, Makedonya ve Macaristan başta olmak üzere birçok ülkede izleyiciyle buluşacak olan “Zalim İstanbul”, yabancı alıcıların odaklandığı dizilerin başında geliyor. Reyting listelerine hızlı bir giriş yapan romantik komedi “Afili Aşk”ın da Cannes’da Türkiye’deki kadar ses getirmesi bekleniyor.
3 dizi birden
MIPCOM 2019, 14-17 Ekim günleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek. “Zalim İstanbul”, MIPCOM 2019 fuarında “Ruthless City” adıyla yer alacak. “Afili Aşk” ise “Love Trap” adıyla beğeniye sunulacak. Yeni dizi “Azize” de fuarda gösterilecek.
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