Canlı yayında ilginç anlar
WOMAN TV’de yayınlanan Ebru Güngör’ün sunduğu “Kadının Gündemi” programında ilginç anlar yaşandı.
Programın konukları arasında Türkiye’de üniversitede tanıştığı Türk sevgilisi tarafından kucağında bebeğiyle terk edilen Mozambikli Mwera Sigaugue ve ona sığınmaevlerinde sahip çıkan Şefkat Der yetkilisi Eda Ayyıldız vardı.
HEM BEBEĞİ OYALADI HEM CANLI YAYINI SÜRDÜRDÜ
Mwera, bırakacak kimsesi olmadığı için canlı yayına bebeği Oven ile katıldı. Sevimliliği ile dikkati çeken Oven’in yanına gelmek için yaptığı girişimleri Ebru Güngör karşılıksız bırakmadı ve canlı yayın sırasında Oven’i kucağına aldı. Canlı yayın Oven’in gülüşleri çevreye aldırmadan çıkardığı sesler ile devam etti. Güngör bir taraftan bebek Oven’i oyalamaya çalışırken diğer taraftan canlı yayını sürdürdü.
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