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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.09.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Canevim'in 14. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı

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Canevim'in 14. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı

Pazartesi akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Canevim'in 9 Eylül'de yayınlanacak 14. bölümü öncesi, yeni bölüme ilişkin ipuçları veren üç fragman diziseverlerle paylaşıldı. Gözler şimdi dizinin heyecan dolu 14. bölümünde neler olacağında. Peki, Canevim'in 14. bölümünde neler olacak?

Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı Canevim'in merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Canevim'in yeni bölümünde; Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştıracak. İşte, Canevim'in 14. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Canevim'in 9 Eylül akşamı ekranlara gelecek 14. bölümünde; Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan'ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner. Ömer'in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar. Ailenin en küçüğü Ayşe'yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

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