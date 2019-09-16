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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.09.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 15. bölümde neler oldu?

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Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 15. bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Canevim'in 15. bölümü 16 Eylül akşamı izleyici ile buluştu. Dizinin heyecanla beklenen bölümünde, Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavırları Ceylan'ın kafasını karıştırdı. Feryal ise Ceylan'dan kurtulmak için yeni bir plan kurdu. Canevim'in yayınlanan son bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Peki, Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Biran Damla Yılmaz ve Özgür Cevik'in başrollerini paylaştığı Canevim 15. bölümü sonrası 16. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Dizinin hayranları, son bölümde Ceylan ve Taylan arasında adım adım başlayan yakınlaşma sonrası, Canevim'in yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merakla sorguluyor. Peki, Canevim'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylan, Ceylan’dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan’ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan’ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan’dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer’i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur’un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe’yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan’ın Ayşe’yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet’in Ayşe’yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan’ı değil, Ayşe’yi de korumak zorundadır.

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