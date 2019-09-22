Canevim 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Canevim, bu hafta 16. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin geçen haftaki merak uyandıran bölümünün ardından, yeni bölümde neler yaşanacağı Canevim hayranları tarafından araştırılıyor. Canevim'in bu haftaki bölümünde, Taylan Ceylan'a herkesin önünde evlenme teklifi edecek. İşte, Canevim 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı Canevim'in merakla beklenen yeni bölümü pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Canevim'in yeni bölümünde; Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Peki, Canevim'de başka neler olacak?
CANEVİM 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın Ceylan'a evlenme teklifi etmesi ile sonuçlanır. Feryal ise bu durum karşısına küplere biner. Öte yandan Ceylan Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir.
Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener ise karşı bir hamle yapar. Elvan'ın eski sözlüsünün dönmesi ile Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdit ortaya çıkarır.
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