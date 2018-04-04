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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.04.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Çandarlı Süleyman Çelebi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Süleyman Çelebi'si Erol Afşin'in hayatı

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Çandarlı Süleyman Çelebi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Süleyman Çelebi'si Erol Afşin'in hayatı

Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Çandarlı Süleyman Çelebi'nin kim olduğu son günlerde merak edilmeye başlandı. Kanal D'nin iddialı yapımı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yer alan tarihi karakterlerden biri olan Çandarlı Süleyman Çelebi'nin hayatı ve hakkında bilinmeyenler araştırılıyor. Sevilen dizide Süleyman Çelebi'yi Erol Afşin canlandırıyor. Peki, Çandarlı Süleyman Çelebi kimdir? Çandarlı Süleyman Çelebi'yi canlandıran Erol Afşin kimdir?

Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan bu sezonun en iddialı dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin başlamasıyla birlikte Çandarlı Süleyman Çelebi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Dizide Erol Afşin tarafından canlandırılan karakter, son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan tarihi isimlerden oldu. İşte, Çandarlı Halil Paşa'nı oğlu Çandarlı Süleyman Çelebi ve dizide ona hayat veren Erol Afşin hakkında merak edilen her şey...

ÇANDARLI SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nde yaşayan önemli ve köklü bir aileye mensup olan Çandarlı Süleyman Çelebi,  1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış ve yaşadığı dönemde oldukça güçlü bir isim olan Çandarlı Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Çandarlı Süleyman Çelebi de babası gibi bir Osmanlı devlet adamıydı. Kazaskerlik gibi önemli bir görev yapan Süleyman Çelebi, tıpkı babası gibi devlet içinde önemli bir güce kavuşmuştu.

Babası Çandarlı Halil Paşa'nın, Bizans'tan rüşvet aldığı iddiası nedeniyle görevden azledilmesinin ardından idam edilmesi sonrası gözden düşmüş ve bulunduğu Kazaskerlik görevinden alınmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan babasının ardından 1455 yılında vefat etmiştir. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir.

ÇANDARLI AİLESİ

Çandarlı ailesi, yetiştirdikleri dört büyük sadrazam ile Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde gerek askeri ve gerek idari ve siyasi alanda teşkilatlandırılmasında birinci derecede rol oynayarak büyük emekleri geçmiş, İstanbul'un fethi öncesindeki yaklaşık yüz yılın isimleriyle birlikte anılmasına yol açmış bir ailedir. Ailenin kökeni Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Cendere köyüne uzanmaktadır. Ailede öne çıkan isimler şunlardır; Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa ve Çandarlı Halil Paşa

EROL AFŞİN KİMDİR?

Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı. Oyuncu şu ana kadar Ballhaus Tiyatrosu, Maxim Gorki Tiyatrosu'ndaki çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk kısa filmi ise Anthony Maras'ın 'The Palace'ı oldu. Adana doğumlu Türk oyuncu Erol Afşin Homeland'deki rolüyle uzun süre adından söz ettirmişti.

Başarılı oyuncu adını, dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de rol almasıyla birlikte duyurmuş, bu dizide "Utku" adından bir karakteri canlandırmıştır. Erol Afşin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu, Çandarlı Süleyman Çelebi karakterini canlandırmaktadır.

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