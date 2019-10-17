Can Tertip nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Can Tertip filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Can Tertip filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Peki, Can Tertip nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarının 17 Ekim tarihli sinema kuşağında Can Tertip var. Tanıtımı günler öncesinden yapılan Can Tertip ile ilgili bilgiler...
Başrollerini Volkan Demirok ve Ümit Erdim'in başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Tugba Özerk, Sinan Bengier, Sinan Engin, Hakan Ural, Deniz Özerman, Tuna Orhan eşlik ediyor. Büyük bölümü İstanbul'da çekilmekte olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra’da tamamlandı.
CAN TERTİP KONUSU
Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas’ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas’ı kandırarak, askerden kaçmaya ikna eder. İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz'ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer. Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz'la maceralı bir yolculuğa başlarlar.
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