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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Can Tertip nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Can Tertip nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Can Tertip filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Can Tertip filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Peki, Can Tertip nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarının 17 Ekim tarihli sinema kuşağında Can Tertip var. Tanıtımı günler öncesinden yapılan Can Tertip ile ilgili bilgiler...

Başrollerini Volkan Demirok ve Ümit Erdim'in başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Tugba Özerk, Sinan Bengier, Sinan Engin, Hakan Ural, Deniz Özerman, Tuna Orhan eşlik ediyor. Büyük bölümü İstanbul'da çekilmekte olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra’da tamamlandı.

CAN TERTİP KONUSU

Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas’ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas’ı kandırarak, askerden kaçmaya ikna eder. İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz'ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer. Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz'la maceralı bir yolculuğa başlarlar.

 

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