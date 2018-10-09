Can Kırıkları yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Can Kırıkları dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekranlara “merhaba” dedi. İki kadın polisin duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyan Can Kırıkları’nın ilk bölümünün hemen ardından yeni fragmanda izleyicilerle buluştu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananların kısa bir özeti
Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Can Kırıkları’nın 1. bölümü yayınlandı. 8 Ekim Pazartesi akşamı ekran macerasına başlayan dizinin ilk bölümünde duygu ve entrika yüklü sahneler vardı. Can Kırıkları yeni bölüm fragmanına ise Aslan ve Leyla’nın atış poligonundaki görüntüleri damga vurdu. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler...
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.
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