Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler? İlk görüntüler geldi
Yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak, NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları setinden ilk kareler geldi. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatacak olan Can Kırıkları’nın oyuncuları ve yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler?
atv’nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları’nda Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatan dizide Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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