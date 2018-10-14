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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
14.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Can Kırıkları 2. bölüm fragmanında silahlar patladı!

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Can Kırıkları 2. bölüm fragmanında silahlar patladı!

Can Kırıkları, ilk bölümüyle ekranlardaki macerasına başlamasının ardından ikinci bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Funda'nın başına gelenleri öğrenen Leyla, kardeşi gibi gördüğü Funda'nın Ercüment tarafından taciz edilmesine dayanamamış ve bunun hesabını sormak için silahı eline alarak kendince gerekeni yapmıştır. İşte, Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı ve ilk bölüm hakkında bazı bilgiler

Can Kırıkları 2. bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir ve Funda Eryiğit'in yer aldığı dizinin ikinci bölümünde kan akıyor. Funda'nın yaşadığı duruma katlanamayan Leyla, kardeşi gibi gördüğü genç kızı korumak için harekete geçmiştir. Ercüment'i evladının gözleri önünde vuran Leyla, büyük bir vicdan azabı içerisine bürünmüştür. İşte, Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Can Kırıkları 2. bölüm fragmanında Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

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