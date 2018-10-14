Can Kırıkları 2. bölüm fragmanında silahlar patladı!
Can Kırıkları, ilk bölümüyle ekranlardaki macerasına başlamasının ardından ikinci bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Funda'nın başına gelenleri öğrenen Leyla, kardeşi gibi gördüğü Funda'nın Ercüment tarafından taciz edilmesine dayanamamış ve bunun hesabını sormak için silahı eline alarak kendince gerekeni yapmıştır. İşte, Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı ve ilk bölüm hakkında bazı bilgiler
Can Kırıkları 2. bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir ve Funda Eryiğit'in yer aldığı dizinin ikinci bölümünde kan akıyor. Funda'nın yaşadığı duruma katlanamayan Leyla, kardeşi gibi gördüğü genç kızı korumak için harekete geçmiştir. Ercüment'i evladının gözleri önünde vuran Leyla, büyük bir vicdan azabı içerisine bürünmüştür. İşte, Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Can Kırıkları 2. bölüm fragmanında Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.
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İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.
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